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| | Forbes: ТОП-10 инновационных технологий 2018 года

Forbes: ТОП-10 инновационных технологий 2018 года

Вчера, 20:33
Эксперты Forbes представили свой список инновационных технологий 2018 года. В него вошли шокирующие разработки.

Forbes: ТОП-10 инновационных технологий 2018 года


 По мнению экспертов, одной из инновационных технологий года станет 3D-печать из металла. Она даст производителям возможность совершить революцию в производстве, ускорив изготовление сложных конструкций из металла. Большое будущее эксперты пророчат искусственным эмбрионам из стволовых клеток, которые могут позволить создать новую форму жизни. Развиваться будут технологии «умных» городов и облачные сервисы с участием искусственного интеллекта. Интеграция AI в управление городами и в область хранения данных поднимет их на новый уровень. Прорыв обещают нейронным сетям, которые научатся создавать сверхреалистичные изображения или звуки. 


Эксперты Forbes предположили, что именно в этом году появятся сверхтехнологичные наушники с функцией мгновенного перевода с иностранного языка. Возможно, в 2018 году будет разработана технология, позволяющая избегать выбросов парниковых газов при сжигании углерода. Также учёные работают над так называемым «генетическим предсказанием», когда вероятность того или иного заболевания можно будет предсказать до его появления у пациента. Возможно в этом году завершится разработка квантового суперкомпьютера, способного самостоятельно моделировать молекулы. Из менее фантастических прогнозов называют совершенствование конфиденциальности в интернете, когда искусственный интеллект поможет блокировать кражу личных данных и мошенничество.
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