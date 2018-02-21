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| | Эксперты: Xiaomi не будет повышать цены на смартфоны

Эксперты: Xiaomi не будет повышать цены на смартфоны

Вчера, 19:47
Недавно Xiaomi представила два смартфона Redmi Note 5 и 55-дюймовый вариант Mi TV 4 в Индии. Несмотря на низкую прибыль, руководство компании подтвердило, что цены останутся на прежнем уровне.

Эксперты: Xiaomi не будет повышать цены на смартфоны

 

В сети возникали слухи, что Xiaomi поднимет цены на свои смартфоны в Индии, чтобы увеличить прибыль и покрыть некоторые издержки. Однако руководство компании ясно дало понять, что не планирует повышать цены. Xiaomi позиционируют себя как производителей недорогих, но передовых телефонов. Повышение цены противоречит такой политике.

Мнение о повышении цен появилось, когда стало известно об увеличении импортных пошлин на технологические товары в Индии. Так национальное правительство планирует поддержать местное производство под лозунгом «Сделано в Индии». Xiaomi не планирует сдаваться и уходить с индийского рынка. Возможно, для этого компания разместит некоторые свои производственные подразделения в этой стране и заключит контракты с местными производителями. Снизившаяся прибыль пока не критична для китайской компании, ведь в прошлом году им удалось превзойти Samsung, а значит у них есть ресурсы для борьбы за индийский рынок.
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