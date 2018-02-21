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| | HTC адаптирует виртуальную реальность для предпринимателей

HTC адаптирует виртуальную реальность для предпринимателей

Вчера, 22:00
Корпорация HTC начинает продажи своего уникального устройства виртуальной реальности Vive Business Edition. Представители тайваньской корпорации уверены, что оно откроет новые возможности для бизнеса.

HTC адаптирует виртуальную реальность для предпринимателей

 

По мнению представителей компании HTC, новая гарнитура виртуальной реальности Vive Business Edition в первую очередь будет интересна бизнесменам. Они могут использовать Vive Be для обучения персонала, разработки собственных продуктов и проведения презентаций. Гарнитура от HTC создаёт в виртуальной реальности любые ситуации, пользователь может находиться в стоячем или сидячем положении. Более того, гарнитура позволяет создавать многопользовательскую среду, что чрезвычайно удобно при проведении тренингов или демонстрации продуктов.

Технические характеристики Vive Be поднялись на очень высокий уровень. Гарнитура оснащена 3,6-дюймовым Dual AMOLED-дисплеем с органическими светодиодами. Разрешение очков — 2160x1200 пикселей, частота обновления экрана — 90 Гц. Гарнитуру можно подключать через HDMI-кабель, а также через порт USB 2.0. или Bluetooth. Кроме того, в Vive Be предусмотрен стандартный разъём для наушников 3,5 мм и очень удобный люксовый ремешок.
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