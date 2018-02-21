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| | В «Ростехе» разработали противовзрывное устройство для банкоматов

В «Ростехе» разработали противовзрывное устройство для банкоматов

Вчера, 19:18
АО ФНПЦ НИИ прикладной химии подготовила к серийному производству устройство, способное защитить банкоматы от взрывов. Правоохранительные органы РФ в последнее время зафиксировали большое количество взрывов банкоматов с использованием газовоздушной смеси.

В «Ростехе» разработали противовзрывное устройство для банкоматов

 

АО ФНПЦ НИИ прикладной химии, который является частью «Ростеха», сообщил об окончании подготовки к серийному производству устройства, обеспечивающее безопасность банкоматов относительно взрывов. Представители госкорпорации информируют, что данная разработка является ответом на участившиеся инциденты со взрывами банкоматов на территории РФ с использованием газовоздушной смеси.

Представленная система имеет вид датчика, анализирующего наличие взрывоопасного газа. Кроме того в устройство входит блок обработки и питания. Разработка исключает возможность взрыва – при появлении во внутреннем объеме сейфа банкомата взрывоопасного газа, механизм втесняет его и заменяет инертным газом.
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