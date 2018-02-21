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| | Microsoft создала комплекс VR для слепых пользователей

Microsoft создала комплекс VR для слепых пользователей

Вчера, 18:02
Инженеры компании Microsoft создали комплекс виртуальной реальности для пользователей, которые лишены способности видеть. С помощью новой VR-системы слепые юзеры смогут взаимодействовать с окружающим миром и предметами.

Microsoft создала комплекс VR для слепых пользователей

 

Аппарат состоит из металлического стержня. Крепится устройство на поясе пользователя-пациента. С помощью специального тормоза способен остановить горизонтальные передвижения. При стержне также имеется короткая трость – ее может двигать пациент. Сам инструмент снабжен датчиками, которые отслеживает положение по соотношению к VR-шлему.

Аппарат работает по простой схеме – при передвижении по комнате владелец устройства водит тростью вправо или влево. Когда трость сталкивается с виртуальным объектом, срабатывает тормоз. Ощущение, что произошло столкновение с объектом получается весьма реалистичным. Реалистичный оттенок усиливается вибрациями. На шлеме есть динамики, которые издают звуки, которые соответствуют определенному объекту. Отмечается, что пользователь ощутит разницу, если трость коснется виртуальной бочки или асфальта.


Подчеркивается, что у системы не только игровое предназначение. Устройство также обеспечит более быструю адаптацию незрячих к условиям городских улиц. Сейчас гаджет практически готов - он проходит финальные тесты.
Дарья Светозарова
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