Apple признали самой инновационной компанией в мире

Наибольшего прогресса в сфере инновационных технологий добилась американская корпорация Apple. Американский технический гигант возглавил рейтинг компаний, созданный специалистами именитого издания Fast Company.

Александр Вест

Эксперты журнала Fast Company признали, что компании удалось выпустить передовые гаджеты, оснащённые революционными технологиями, а также добиться ощутимого технологического прогресса по сравнению с её прямыми конкурентами. По мнению технических специалистов журнала, в Apple сумели добиться серьёзного прогресса в выпуске передовых технологий, наладив производство беспроводных наушников AirPods, а также iPhone X. Эксперты также отметили, что значительный прорыв в области дополненной реальности сумели произвести в Apple представив платформу ARKit, позволяющую разработчикам приложений интегрировать новые функции в программы, выпускаемые под iOS.Кроме того, специалисты высоко оценили аппаратные и программные проекты корпорации, среди которых совершенствование камер и процессоров, а также разработки в области искусственного интеллекта.