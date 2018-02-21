Apple признали самой инновационной компанией в мире

Эксперты журнала Fast Company признали, что компании удалось выпустить передовые гаджеты, оснащённые революционными технологиями, а также добиться ощутимого технологического прогресса по сравнению с её прямыми конкурентами. По мнению технических специалистов журнала, в Apple сумели добиться серьёзного прогресса в выпуске передовых технологий, наладив производство беспроводных наушников AirPods, а также iPhone X. Эксперты также отметили, что значительный прорыв в области дополненной реальности сумели произвести в Apple представив платформу ARKit, позволяющую разработчикам приложений интегрировать новые функции в программы, выпускаемые под iOS.
Кроме того, специалисты высоко оценили аппаратные и программные проекты корпорации, среди которых совершенствование камер и процессоров, а также разработки в области искусственного интеллекта.