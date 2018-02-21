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| | Bloomberg сообщил об опасениях Apple из-за возможного дефицита кобальта

Bloomberg сообщил об опасениях Apple из-за возможного дефицита кобальта

Сегодня, 14:24
Американская корпорация Apple активно пытается подписать договоры с горнодобывающими организациями, дабы обеспечить свои производственные предприятия необходимым количеством кобальта. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на достоверный источник.

Bloomberg сообщил об опасениях Apple из-за возможного дефицита кобальта

 

Исходя из полученной информации, Apple опасается исчезновения кобальта из-за роста объемов выпуска электромобилей, которые пропагандируют различные экологические общества и глава компании SpaceX Илон Маск. Ввиду изменений на рынке, вышеуказанный металл может стать дефицитным. Повышенный спрос законно приведет к росту стоимости, поэтому «яблочный» гигант, производящий смартфоны iPhone, намерен перестраховаться. По сведениям Bloomberg, Apple собирается приобрести кобальт для собственных нужд на ближайшие пять лет.

Производители мобильных устройств рассматривают различные варианты, дабы обезопасить себя в будущем. Южнокорейская корпорация Samsung занимается переработкой гаджетов, бывших в употреблении, ради добычи кобальта из них. Данный металл используется в аккумуляторах телефонов. На один аппарат уходит порядка восьми граммов кобальта. При производстве электромобилей этого вещества понадобиться в тысячи раз больше.
Домбровский Сергей
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