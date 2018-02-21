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| | Шлем смешанной реальности от ASUS будет стоить $430 долларов

Шлем смешанной реальности от ASUS будет стоить $430 долларов

Сегодня, 14:02
Представители компании ASUS анонсировали скорый выход шлема смешанной реальности под названием Windows Mixed Reality Headset HC102. Приобрести его можно будет по ориентировочной цене в 430 долларов США. Информацию об этом подтвердил издатель на своем официальном сайте.

Шлем смешанной реальности от ASUS будет стоить $430 долларов

 

Устройство оснащено двумя камерами, которые будут выступать в процедуре отслеживания пространственного позиционирования объектов в реальном времени. Помимо этого, предусмотрен также набор датчиков, среди которых магнитометр, гироскоп и акселерометр. Для взаимодействия с объектами в виртуальном пространстве служат два специальных контроллера, что идут в комплекте со шлемом.

Windows Mixed Reality Headset HC102 будет оснащен двумя дисплеями размером в 2,89 дюйма по диагонали. Разрешение каждого из них составляет 1440х1440 точек. Угол обзора составляет 105 градусов для обоих глаз, в результате можно обеспечить частоту обновления в 90 Гц.

Устройство располагает аудиоразъемом в 3,5 миллиметра, а также интерфейсом HDMI 2.0 и портом USB 3.0. Новинка от ASUS весит менее 400 граммов.
Николай Офицеров
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