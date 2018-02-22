Представители подразделения Kingston Technology Company заявили, что согласно статистике, объем продаж игровых гарнитур HyperX превысил 4 млн единиц. Бренд впервые появился на рынке в 2014 году.

Домбровский Сергей

Тогда любители компьютерных игр приобретали HyperX Cloud. В первый год продаж новинка стала пользоваться огромной популярностью у геймеров. Позже появилась модель Cloud 2, которая завоевала предрасположенность еще большего количества пользователей. Эксперты выделяют оригинальную гарнитуру HyperX Cloud Alpha, которая представляет собой уникальную двухкамерную конструкцию с улучшенным качеством звука. Динамики в ней расположены так, что происходит качественное разделение низких, высоких и средних тонов.HyperX Cloud является интересным устройством для любителей провести время, преодолевая препятствия в любимой компьютерной игре. Гарнитура обеспечивает качественное звучание и предоставляет возможность геймерам полностью погрузиться в виртуальный мир со своими правилами, законами и моральными устоями.