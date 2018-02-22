Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

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Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Объем продаж игровых гарнитур HyperX превысил 4 млн единиц

Объем продаж игровых гарнитур HyperX превысил 4 млн единиц

Сегодня, 02:30
Представители подразделения Kingston Technology Company заявили, что согласно статистике, объем продаж игровых гарнитур HyperX превысил 4 млн единиц. Бренд впервые появился на рынке в 2014 году.

Объем продаж игровых гарнитур HyperX превысил 4 млн единиц

 

Тогда любители компьютерных игр приобретали HyperX Cloud. В первый год продаж новинка стала пользоваться огромной популярностью у геймеров. Позже появилась модель Cloud 2, которая завоевала предрасположенность еще большего количества пользователей. Эксперты выделяют оригинальную гарнитуру HyperX Cloud Alpha, которая представляет собой уникальную двухкамерную конструкцию с улучшенным качеством звука. Динамики в ней расположены так, что происходит качественное разделение низких, высоких и средних тонов.

HyperX Cloud является интересным устройством для любителей провести время, преодолевая препятствия в любимой компьютерной игре. Гарнитура обеспечивает качественное звучание и предоставляет возможность геймерам полностью погрузиться в виртуальный мир со своими правилами, законами и моральными устоями.
Домбровский Сергей
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