Объем продаж игровых гарнитур HyperX превысил 4 млн единиц

Тогда любители компьютерных игр приобретали HyperX Cloud. В первый год продаж новинка стала пользоваться огромной популярностью у геймеров. Позже появилась модель Cloud 2, которая завоевала предрасположенность еще большего количества пользователей. Эксперты выделяют оригинальную гарнитуру HyperX Cloud Alpha, которая представляет собой уникальную двухкамерную конструкцию с улучшенным качеством звука. Динамики в ней расположены так, что происходит качественное разделение низких, высоких и средних тонов.
HyperX Cloud является интересным устройством для любителей провести время, преодолевая препятствия в любимой компьютерной игре. Гарнитура обеспечивает качественное звучание и предоставляет возможность геймерам полностью погрузиться в виртуальный мир со своими правилами, законами и моральными устоями.