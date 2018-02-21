Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Мнения

Праздник без носков и дезодоранта: Как удивить любимого 23 февраля?

Советы любителям неординарных решений.

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

От Редактора

Ген скорпиона и камбалы: Продукты с ГМО полезны для здоровья?

Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

Сюжеты :

Максим Фадеев признался, что является многодетным отцом Нелли Ермолаева обнажилась после родов и раскрыла секрет похудения Ростовчанка кормила детей из собачьей миски и поила алкоголем В Сети появилось порно с участием Насти Рыбки Жители Ростова-на-Дону напуганы необычным кругом в небе Церемония посвящения первокурсников в Австралии проходила через гениталии По стопам Бузовой: Фанаты ополчились на Нелли Ермолаеву за роскошную жизнь Модель plus size Эшли Грэм объяснила происхождение своей аппетитной попы Госдума рассмотрела порядок введения безвиза на период ЧМ-2018 Ученые не считают ГМО-кукурузу вредной для здоровья Скрининг: Четыре процента населения страдает хроническими заболеваниями почек В небе над Петербургом засветили «три солнца»
| | Microsoft оказалась одной из самых этичных компаний в мире

Microsoft оказалась одной из самых этичных компаний в мире

Вчера, 22:40
Microsoft представлена одной из самых этичных компаний в мировом рейтинге. В списке World’s Most Ethical Companies, созданном в 2007 году, насчитывается 135 компаний и 57 различных отраслей. 12 компаний из перечня являются неоднократными лауреатами, а 15 организаций попали в этот список впервые. Также кроме Microsoft в списке заявлены такие бренды как Dell, Adobe Systems, Xerox и много других всем известных IT-предприятий.
 

Microsoft оказалась одной из самых этичных компаний в мире

 

В представленном перечне нет множества основных конкурентов Microsoft, таких как Google и Apple. Однако в список попала деловая соцсеть LinkedIn, купленная компанией Microsoft около двух лет назад. Для определения, способно ли предприятие попасть в этот рейтинг, Ethisphere Institute анализирует уровень этичности компании.

Компания Microsoft — это один из самых ведущих производителей программного обеспечения для компьютеров, смартфонов и другой электронной техники. Самой выдающейся разработкой компании Microsoft является операционная программа Windows и пакет офисных дополнений Microsoft Office.

Петр Иванов
Новости по теме
Впервые за 17 лет рыночная стоимость Microsoft превысила $500 млн
Впервые за 17 лет рыночная стоимость Microsoft превысила $500 млн

Впервые за 17 лет рыночная стоимость IT-корпорации Microsoft Corp. превысила 500 миллионов долларов, что в процентном соотношении составляет 2,5%. Таких

Уровень дохода Microsoft за всю историю достиг отметки в $1 трлн
Уровень дохода Microsoft за всю историю достиг отметки в $1 трлн

Корпорация Microsoft является одной из самых прибыльных компаний мира, что подтверждается достижением в 1-м квартале года уровня дохода в $1 трлн. за всю

Российское представительство Apple зарабатывает в два раза больше, чем Microsoft
Российское представительство Apple зарабатывает в два раза больше, чем Microsoft

Российский аналитический центрTAdviser составил список действующих в РФ IT-компаний с самой большой прибылью. Возглавило рейтинг подразделение американской

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости