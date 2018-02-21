Microsoft оказалась одной из самых этичных компаний в мире

В представленном перечне нет множества основных конкурентов Microsoft, таких как Google и Apple. Однако в список попала деловая соцсеть LinkedIn, купленная компанией Microsoft около двух лет назад. Для определения, способно ли предприятие попасть в этот рейтинг, Ethisphere Institute анализирует уровень этичности компании. В представленном перечне нет множества основных конкурентов Microsoft, таких как Google и Apple. Однако в список попала деловая соцсеть LinkedIn, купленная компанией Microsoft около двух лет назад.

Петр Иванов

Microsoft представлена одной из самых этичных компаний в мировом рейтинге. В списке World’s Most Ethical Companies, созданном в 2007 году, насчитывается 135 компаний и 57 различных отраслей. 12 компаний из перечня являются неоднократными лауреатами, а 15 организаций попали в этот список впервые. Также кроме Microsoft в списке заявлены такие бренды как Dell, Adobe Systems, Xerox и много других всем известных IT-предприятий.Компания Microsoft — это один из самых ведущих производителей программного обеспечения для компьютеров, смартфонов и другой электронной техники. Самой выдающейся разработкой компании Microsoft является операционная программа Windows и пакет офисных дополнений Microsoft Office.