Microsoft оказалась одной из самых этичных компаний в мире

В представленном перечне нет множества основных конкурентов Microsoft, таких как Google и Apple. Однако в список попала деловая соцсеть LinkedIn, купленная компанией Microsoft около двух лет назад. Для определения, способно ли предприятие попасть в этот рейтинг, Ethisphere Institute анализирует уровень этичности компании.
Компания Microsoft — это один из самых ведущих производителей программного обеспечения для компьютеров, смартфонов и другой электронной техники. Самой выдающейся разработкой компании Microsoft является операционная программа Windows и пакет офисных дополнений Microsoft Office.