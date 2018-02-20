Samsung выпустила SSD-накопитель с рекордным объёмом 30,72 ТБ

Скорость чтения высокообъемного носителя великолепная -

2100 Мбайт/сек. Это новый мировой рекорд по разработке технологий подобного рода.

Разработчики Samsung сообщили, что компания выпустила в продажи новые твёрдотельные накопители (SSD) серии PM1643, которые имеют З0,72 Тбайт внутренней памяти.

Новинка под серией PM1643 основана на V-NAND чипах четвертого поколения, в каждом чипе содержатся 512 Гбайт. 1 Тбайт сгруппирован из 8-ми пар чипов, которые образуются в один слой. В твёрдотельном носителе всего можно насчитать 12 таких «набор», а это значит, что съемный диск имеет 32 Тбайта. Эксперты поставили на новый SSD интерфейс под названием - Serial Attached SCSI (SAS).Новинка будет считывать информацию со скоростью 2100 Мбайт/сек, а запись на носитель будет осуществляться за 1700 Мбайт/сек. Для чтения данных разработке понадобится до 400 тыс. IOPS, а для записи и проведения операций - до 50 тыс.SSD-носитель разработан для различных крупномасштабных сервисов и прочих высокоуровневых профессиональных систем хранения данных. Специалисты предполагают, что модель вряд ли будет красоваться на новых сериях ноутбуков.Можно официально заявить, что это новый мировой рекорд, потому что до этого момента никто не выпускал такие вместительные SSD-накопители. Однажды была попытка у компании Seagate создать экспериментальный диск размером 60 Тбайт, но в продажи он по каким-то причинам так и не поступил, прошла лишь демонстрация разработки.