10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о

Мнения

10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о "гипнозе Галкина"

Харламов и Галкин создают общий продукт.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с мужем после родов Кардиологи: Поход в горы может победить болезни сердца На затонувшем корабле нашил останки богатейшего флибустьера Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами
| | Samsung выпустила SSD-накопитель с рекордным объёмом 30,72 ТБ

Samsung выпустила SSD-накопитель с рекордным объёмом 30,72 ТБ

Вчера, 22:08
Разработчики Samsung сообщили, что компания выпустила в продажи новые твёрдотельные накопители (SSD) серии PM1643, которые имеют З0,72 Тбайт внутренней памяти. Скорость чтения высокообъемного носителя великолепная - 2100 Мбайт/сек. Это новый мировой рекорд по разработке технологий подобного рода.

Samsung выпустила SSD-накопитель с рекордным объёмом 30,72 ТБ

 

Новинка под серией PM1643 основана на V-NAND чипах четвертого поколения, в каждом чипе содержатся 512 Гбайт. 1 Тбайт сгруппирован из 8-ми пар чипов, которые образуются в один слой. В твёрдотельном носителе всего можно насчитать 12 таких «набор», а это значит, что съемный диск имеет 32 Тбайта. Эксперты поставили на новый SSD интерфейс под названием - Serial Attached SCSI (SAS).

Новинка будет считывать информацию со скоростью 2100 Мбайт/сек, а запись на носитель будет осуществляться за 1700 Мбайт/сек. Для чтения данных разработке понадобится до 400 тыс. IOPS, а для записи и проведения операций - до 50 тыс.

SSD-носитель разработан для различных крупномасштабных сервисов и прочих высокоуровневых профессиональных систем хранения данных. Специалисты предполагают, что модель вряд ли будет красоваться на новых сериях ноутбуков.

Можно официально заявить, что это новый мировой рекорд, потому что до этого момента никто не выпускал такие вместительные SSD-накопители. Однажды была попытка у компании Seagate создать экспериментальный диск размером 60 Тбайт, но в продажи он по каким-то причинам так и не поступил, прошла лишь демонстрация разработки.
Новости по теме
Компания Seagate выпустила мобильный накопитель ёмкостью 5 Тбайт
Компания Seagate выпустила мобильный накопитель ёмкостью 5 Тбайт

Специалисты из американской компании по производству жёстких дисков Seagate Technology презентовали свою новую разработку – накопитель памяти рекордной

Компания SanDisk представила самую быструю в мире флешку
Компания SanDisk представила самую быструю в мире флешку

Компания SanDisk презентовала самую быструю флешку в мире. Накопитель может передавать данные со скоростью около 100 Мбайт/с.

Компания Apacer выпустила два SSD с PCIe-интерфейсом
Компания Apacer выпустила два SSD с PCIe-интерфейсом

В связи с тем, что в последнее время увеличился спрос на твердотельные накопители, компания Apacer выпустила две новые модели, mPDM+ и M2 PCIe SSD.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости