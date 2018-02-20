В Сети появился прототип смартфона Sony Xperia XZ2 Compact

Компанией Sony анонсирован прототип флагманской модели смартфона Xperia XZ2 Compact. В Сети распространяется информация, что компания откажется от старого дизайна в пользу использования безрамочных дисплеев в новых моделях гаджетов.

Компанией Sony анонсирована грядущая конференция Mobile World Congress, на которой будет представлен смартфон Xperia XZ2 Compact, а вместе с ним и Xperia XZ2 и Xperia XZ Pro. Ориентировочная дата запуска нового гаджета Xperia XZ2 Compact назначена на вторую половину 2018 года.Снимки прототипа устройства, появившиеся в распоряжении пользователей Сети, позволяют рассмотреть, что у новой модели будет изогнутое дно, однако это может быть неокончательным дизайнерским решением. Доподлинно известно то, что в новом гаджете не будет 3,5 мм разъема для наушников, но будет сканер по отпечатку пальца на задней панели по аналогии с такой же у Xperia XA2. Также возможно, что Sony от прежнего внешнего дизайна в пользу современных безрамочных экранов.Эксперты предполагают, что на конференции, которая будет проходить в Барселоне 26 февраля, также представят смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ Pro.