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| | Apple запатентовала новое устройство для улучшения сна

Apple запатентовала новое устройство для улучшения сна

Сегодня, 16:00
Компания Apple запатентовала уникальное в своем роде устройство, работа которого основывается на скрытых сигналах организма человека. Таким образом, новый гаджет сможет значительно улучшить сон пользователя.

Apple запатентовала новое устройство для улучшения сна

 

На днях разработчики американской компании из Кубертино проинформировали, что запатентовали уникальный будильник, работу которого можно будет регулировать при помощи смартфона iPhone или планшета iPad. Сообщается, что устройство сможет самостоятельно отслеживать, когда человеку следует проснуться или лечь спать.

Apple запатентовала новое устройство для улучшения сна

 

Однако представители Apple не сообщают, когда состоится разработка самого проекта и когда потенциально будильник может появиться в продаже. Однако известно, что гаджет поможет человеку наладить проблемы со сном.
Светлана Славянская
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