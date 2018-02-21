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| | В Сети опубликовали рендеры флагмана Nokia 10

В Сети опубликовали рендеры флагмана Nokia 10

Сегодня, 05:20
На видеохостинге опубликовали ролик, на котором запечатлены рендеры передового смартфона Nokia 10 от компании HTM Global. Предприятие-разработчик приготовило покупателям сюрприз в виде революционной сдвоенной камеры.

В Сети опубликовали рендеры флагмана Nokia 10

 

Мобильное устройство оснащено дисплеем с тонкими рамками и вогнутыми краями. В аппарате нет кнопки Home, камера расположена сзади, там же находится фотовспышка и сканер отпечатков пальцев. Точная дата выхода Nokia 10 на рынке не называется. Разработчик HTM Global делает акцент на качественной камере Zeiss. Эксперты называют ее настоящим технологическим прорывом.


На данный момент некогда популярный бренд Nokia не в состоянии достойно конкурировать с современными гаджетами. Однако в динамичной среде ситуация меняется чрезвычайно быстро. Иногда неизвестные ранее фирмы становятся конкурентоспособными в определенном сегменте рынка. Часто возникает и обратная ситуация. Официальных сведений относительно внешнего вида, стоимости и даты выхода в свет смартфона Nokia 10 не поступало. На выставке MWC в Барселоне презентуют Nokia 9 в последних числах февраля этого года.
Домбровский Сергей
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