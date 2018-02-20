Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J4 появился в бенчмарке

Данные о бюджетном смартфоне Samsung появились в Сети. Согласно данным бенчмарка Geekbench, они провели тестирования новой бюджетной модели, которая, предположительно, будет анонсирована как Samsung Galaxy J4.

Согласно данным из Сети, новый аппарат компании Samsung будет работать на операционной системе Android 8.0 и будет оснащен двумя гигабайтами оперативной памяти. Также стоит отметить, что новый смартфон будет оснащен таким же процессором, как и предыдущие бюджетные модели Samsung – Exynos 7570. Таким образом, он не будет кардинально отличаться от всей линейки бюджетных гаджетов южнокорейской компании.Исходя из результатов тестирования, новый гаджет является смартфоном начального уровня, который будет немного превосходить своего брата Samsung Galaxy J3.Тем не менее, официально компания пока не представила смартфон. Релиз запланирован на лето этого года.