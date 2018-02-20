Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала

Мнения

Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала "мужчину нарасхват" Бузовой

«Бузова, как всегда, была на высоте».

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами Шоу DIVA Ани Лорак поразило даже самую искушенную публику Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации
| | Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J4 появился в бенчмарке

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J4 появился в бенчмарке

Сегодня, 14:27
Данные о бюджетном смартфоне Samsung появились в Сети. Согласно данным бенчмарка Geekbench, они провели тестирования новой бюджетной модели, которая, предположительно, будет анонсирована как Samsung Galaxy J4.

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J4 появился в бенчмарке

 

Согласно данным из Сети, новый аппарат компании Samsung будет работать на операционной системе Android 8.0 и будет оснащен двумя гигабайтами оперативной памяти. Также стоит отметить, что новый смартфон будет оснащен таким же процессором, как и предыдущие бюджетные модели Samsung – Exynos 7570. Таким образом, он не будет кардинально отличаться от всей линейки бюджетных гаджетов южнокорейской компании.

Исходя из результатов тестирования, новый гаджет является смартфоном начального уровня, который будет немного превосходить своего брата Samsung Galaxy J3.

Тем не менее, официально компания пока не представила смартфон. Релиз запланирован на лето этого года.
Новости по теме
Samsung готовится выпустить еще одну версию Galaxy S8
Samsung готовится выпустить еще одну версию Galaxy S8

13 июня в популярном Geekbench был замечен новый смартфон от компании Samsung. По некоторым данным, гаджет появится на рынке в текущем месяце.

В Китае официально дебютировал Samsung Galaxy J3
В Китае официально дебютировал Samsung Galaxy J3

В Китае официально дебютировал смартфон Samsung Galaxy J3. Популярные критики по достоинству оценили устройство южнокорейской компании. Они отметили, что он

Samsung представит смартфон Galaxy S6 с беспроводной зарядкой в марте
Samsung представит смартфон Galaxy S6 с беспроводной зарядкой в марте

Samsung представит новый смартфон Galaxy S6 с беспроводной зарядкой уже в марте текущего года. Как сообщается, флагман будет работать на принципе магнитной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости