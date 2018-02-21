10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о

Мнения

10% или франшиза: Подписчик Киркорова рассказал правду о "гипнозе Галкина"

Харламов и Галкин создают общий продукт.

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с мужем после родов Кардиологи: Поход в горы может победить болезни сердца На затонувшем корабле нашил останки богатейшего флибустьера Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами
| | Samsung выпустит свой самый мощный планшет Galaxy Tab S4

Samsung выпустит свой самый мощный планшет Galaxy Tab S4

Сегодня, 00:30
Эксперты бенчмарка GFXBench рассекретили новый планшетный компьютер от Samsung, который, по всей видимости, на прилавки попадет под названием Galaxy Tab S4. Более того, цифры говорят о том, что новый гаджет от корейцев порадует всех весьма мощными характеристиками и выбьется в лидеры по этому параметру.

Samsung выпустит свой самый мощный планшет Galaxy Tab S4

 

Пока что остается достаточно неясным вопрос о том, а стоит ли вообще ожидать анонса нового устройства на предстоящей выставке Mobile World Congress (MWC) 2018, ведь, по некоторым данным, Samsung приготовили для нее новый флагман среди смартфонов Galaxy S9.

Судя по данным бенчмарка, «сердцем» для планшета послужит процессор Qualcomm Snapdragon 835, который содержит восемь полноценных ядер типа Kryo 280 с тактовой частотой в 2,45 Ггц. За обработку графических данных будет отвечать ускоритель Adreno 540.

Объем оперативной памяти указан в размере 4 гигабайт. Флеш-модуль рассчитан на хранение 64 гигабайт информации. Также для пользователей будут предоставлены 12-мегапиксельная тыльная камера и 8-мегапиксельная фронтальная.

Экран планшета будет представлять собой 10,5-дюймовую панель с применением панели Super AMOLED. Разрешение будет достигать 2560 1600 точек, а в качестве эксплуатируемой операционной системы используется платформа Android 8.0.0. Более подробную информацию удастся узнать уже непосредственно во время премьеры планшета.
Николай Офицеров
Новости по теме
В Geekbench появились данные нового Samsung Galaxy On7
В Geekbench появились данные нового Samsung Galaxy On7

На портале Geekbench появились данные о тестировании нового Samsung Galaxy On7, датированные 7 августа. В базе бенчмарка смартфон обозначение как

Характеристики смартфона Samsung Galaxy A8 появились в бенчмарке
Характеристики смартфона Samsung Galaxy A8 появились в бенчмарке

На просторах бенчмарка появилась информация о новом Samsung Galaxy A8 2016 года выпуска. Примечательно, что гаджет должен сохранить небывалую тонкость и

Стало известно предполагаемое название нового огромного планшета от Samsung
Стало известно предполагаемое название нового огромного планшета от Samsung

Стало известно предполагаемое название нового планшета от  Samsung с диагональю экрана в 12,2 дюйма. Как отмечают некоторые СМИ, в рамках приватного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости