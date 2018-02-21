Samsung выпустит свой самый мощный планшет Galaxy Tab S4

Эксперты бенчмарка GFXBench рассекретили новый планшетный компьютер от Samsung, который, по всей видимости, на прилавки попадет под названием Galaxy Tab S4. Более того, цифры говорят о том, что новый гаджет от корейцев порадует всех весьма мощными характеристиками и выбьется в лидеры по этому параметру.

Николай Офицеров

Пока что остается достаточно неясным вопрос о том, а стоит ли вообще ожидать анонса нового устройства на предстоящей выставке Mobile World Congress (MWC) 2018, ведь, по некоторым данным, Samsung приготовили для нее новый флагман среди смартфонов Galaxy S9.Судя по данным бенчмарка, «сердцем» для планшета послужит процессор Qualcomm Snapdragon 835, который содержит восемь полноценных ядер типа Kryo 280 с тактовой частотой в 2,45 Ггц. За обработку графических данных будет отвечать ускоритель Adreno 540.Объем оперативной памяти указан в размере 4 гигабайт. Флеш-модуль рассчитан на хранение 64 гигабайт информации. Также для пользователей будут предоставлены 12-мегапиксельная тыльная камера и 8-мегапиксельная фронтальная.Экран планшета будет представлять собой 10,5-дюймовую панель с применением панели Super AMOLED. Разрешение будет достигать 2560 1600 точек, а в качестве эксплуатируемой операционной системы используется платформа Android 8.0.0. Более подробную информацию удастся узнать уже непосредственно во время премьеры планшета.