Sony создаст собственную систему оперативного вызова такси

Sony начала разрабатывать собственную систему оперативного такси. Новинка компании будет основываться на искусственном интеллекте, который подскажет самые востребованные места для такси. Об этом проинформировали СМИ Японии.

Виктория Озерова

Sony приступила к созданию новой платформы по оперативному вызову такси, сотрудничать с которой будут пять национальных операторов Японии. В основе новой системы будет лежать искусственный интеллект. Разработка компании будет выявлять повышенный спрос на такси в отдельных регионах при помощи анализа таких факторов, как история предоставляемых ранее услуг, загруженность шоссе транспортом на данный момент, погода и даже расписание массовых мероприятий города.На сегодняшний день популярная американская служба по заказу такси онлайн Uber не работает в Японии из-за особенностей действующих законов. Онлайн-сервисы по перевозкам вынуждены объединяться с существующими операторами такси.