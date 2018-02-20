Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала

Мнения

Без носков, но с цветами: Беременная Рапунцель показала "мужчину нарасхват" Бузовой

«Бузова, как всегда, была на высоте».

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

От Редактора

Завтрак с рюмкой: Что пьет Водянова с самого утра?

Снимок озадачил подписчиков модели.

Сюжеты :

Ученые: Индейцы таино не вымерли Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза Создатели сериала «Улица» убили героя погибшего актера Егора Клинаева Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием» EgyptAir: Авиасообщение России с Египтом возобновят с апреля В Ростове кошка родила котёнка с глазами во рту Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца» В Белом доме хранится капсула времени с доказательствами существования НЛО Лидера Crystal Castles обвинили в сексе с несовершенными поклонницами Шоу DIVA Ани Лорак поразило даже самую искушенную публику Шестилетнюю дочь Бейонсе заметили с сумкой Louis Vuitton за 100 тысяч рублей ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации
| | Секреты Samsung Galaxy S9 и S9+ раскрыты еще до релиза

Секреты Samsung Galaxy S9 и S9+ раскрыты еще до релиза

Сегодня, 14:11
Всю информацию о флагманах компании Samsug слили в Сеть. Несмотря на то, что до официальной премьеры новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ осталась почти неделя, в интернет уже известна вся техническая набивка долгожданных смартфонов.

Секреты Samsung Galaxy S9 и S9+ раскрыты еще до релиза

 

Как сообщается, инсайдером оказался Роланд Куандт, который уже неоднократно выкладывал в Сеть информацию о новинках, до официальных релизов.

Судя по фотографиям, новая линейка гаджетов от Samsung не будет внешне сильно отличаться от своих предшественников. Разве что, теперь разработчики решили перенести сканер отпечатка пальца и поместили его непосредственно под камерой.

Помимо фотографий смартфонов, в Сети также появились данные о технической части устройств. Так оба флагмана получат 12-мегапикселевые камеры, 4 и 6 гигабайт оперативной памяти соответственно, встроенную память в 64 ГБ и поддержку флэш накопителей объемом до 400 ГБ.

Напомним, что официальная презентация новых гаджетов состоится 25 февраля в Барселоне, а в продажу смартфоны поступят 8 марта.
Новости по теме
Запредельная стоимость новых Samsung Galaxy подтвердилась
Запредельная стоимость новых Samsung Galaxy подтвердилась

Роланд Куандт, являющийся известным инсайдером, в Twitter опубликовал подтверждение тому, что смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ от Samsung будут стоить дорого в

В Сеть слили «живые» фото смартфона Samsung Galaxy A8+
В Сеть слили «живые» фото смартфона Samsung Galaxy A8+

Смартфон от компании Samung Galaxy A7 будет переименован в Samsung Galaxy A8+. Фото нового флагмана «слили» в Сеть.

В сети появились первые фотографии Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge
В сети появились первые фотографии Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge

В сети появились первые неофициальные фото двух флагманских смартфонов Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy S7 Edge. Снимки были опубликованы известным блогером

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости