Секреты Samsung Galaxy S9 и S9+ раскрыты еще до релиза

Всю информацию о флагманах компании Samsug слили в Сеть. Несмотря на то, что до официальной премьеры новых смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ осталась почти неделя, в интернет уже известна вся техническая набивка долгожданных смартфонов.

Как сообщается, инсайдером оказался Роланд Куандт, который уже неоднократно выкладывал в Сеть информацию о новинках, до официальных релизов.Судя по фотографиям, новая линейка гаджетов от Samsung не будет внешне сильно отличаться от своих предшественников. Разве что, теперь разработчики решили перенести сканер отпечатка пальца и поместили его непосредственно под камерой.Помимо фотографий смартфонов, в Сети также появились данные о технической части устройств. Так оба флагмана получат 12-мегапикселевые камеры, 4 и 6 гигабайт оперативной памяти соответственно, встроенную память в 64 ГБ и поддержку флэш накопителей объемом до 400 ГБ.Напомним, что официальная презентация новых гаджетов состоится 25 февраля в Барселоне, а в продажу смартфоны поступят 8 марта.