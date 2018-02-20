Samsung запатентовали беспилотный дрон, управляемый взглядом

Гигант современных технологий, компания Samsung запатентовала новый летающий дрон. Как сообщается, новинкой можно будет управлять при помощи жестов рук и головы, а также при помощи одного только взгляда.

По заявлениям, квадрокоптер будет оснащен дисплеем и камерой, для определения «команд» владельца. Также компания Samsung планирует оснастить свой беспилотник гироскопом, датчиком движения, GPS и Wi-fi определителем местоположения, системой вибрации, а также системами распознавания лица и голоса.Как показано на чертежах, опубликованных компанией, дрон будет обладать уникальной системой поворота дисплея, чтобы даже в полете он мог удобно подстраиваться под взгляд владельца, что еще больше улучшит его управляемость взглядом.Бюро по торговым маркам и патентам США уже одобрило заявку корейской компании и предполагается, что в скором времени специалисты Samsung приступят к воплощению своей идеи в жизнь.