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| | Samsung запатентовали беспилотный дрон, управляемый взглядом

Samsung запатентовали беспилотный дрон, управляемый взглядом

Сегодня, 13:58
Гигант современных технологий, компания Samsung запатентовала новый летающий дрон. Как сообщается, новинкой можно будет управлять при помощи жестов рук и головы, а также при помощи одного только взгляда.

Samsung запатентовали беспилотный дрон, управляемый взглядом

 

По заявлениям, квадрокоптер будет оснащен дисплеем и камерой, для определения «команд» владельца. Также компания Samsung планирует оснастить свой беспилотник гироскопом, датчиком движения, GPS и Wi-fi определителем местоположения, системой вибрации, а также системами распознавания лица и голоса.

Как показано на чертежах, опубликованных компанией, дрон будет обладать уникальной системой поворота дисплея, чтобы даже в полете он мог удобно подстраиваться под взгляд владельца, что еще больше улучшит его управляемость взглядом.

Бюро по торговым маркам и патентам США уже одобрило заявку корейской компании и предполагается, что в скором времени специалисты Samsung приступят к воплощению своей идеи в жизнь.
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