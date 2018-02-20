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| | Компания Xiaomi продолжает открывать фирменные магазины в Азии

Компания Xiaomi продолжает открывать фирменные магазины в Азии

Сегодня, 12:43
Основатели кампании Xiaomi проинформировали, что на днях состоялось открытые первого фирменного магазина на территории Филиппин.

Компания Xiaomi продолжает открывать фирменные магазины в Азии

 

На торжественное открытие Mi Store на Филиппинах многочисленные поклонники прибыли в 5 утра. Большая явка гарантировала длинную очередь поклонников, которые хотели быть одними из первых, кто увидит широкий спектр инновационных продуктов Xiaomi. Сообщается, что кроме смартфонов будут продаваться со скидкой ноутбуки Xiaomi, пылесос Mi Router, камера Mi Band 2 и модные электроскутеры.

Сообщается, что второй магазин Mi Store может скоро откроется на Филиппинах. Большая популярность компании может побудить Xaiomi ускорить открытие большего количества магазинов Mi в других городах, таких как Себу и Давао.
Светлана Славянская
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