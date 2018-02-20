Эксперты назвали 5 причин не покупать HomePod от Apple

Популярную колонку HomePod от компании Apple рекламировали более шести месяцев. Теперь после старта официальной продажи эксперты пришли к выводу, что покупать «умный» гаджет не стоит.

Светлана Славянская

Как передают журналисты портала VistaNews, новая «умная» колонка HomePod сотрудничает только с другими устройствами компании Apple. По этой причине владелец Android не сможет послушать музыку с данной колонки. Во-вторых, колонка воспроизводит музыку исключительно с Apple Music, что также может составить неудобства для пользователя. Третья причина не покупать HomePod в том, что Siri до сих пор не может даже позвонить, в отличие от колонки Google Home.Также HomePod не имеет хорошую систему безопасности, поэтому сообщения с колонки может посылать или читать любой пользователь и даже не владелец. Пятая причина – колонка не имеет стандартного разъема в 3,5 миллиметров, а также отсутствует функция проигрывания музыки через Bluetooth.