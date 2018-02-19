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| | В банках России с июля появится идентификация по лицу и голосу

В банках России с июля появится идентификация по лицу и голосу

Вчера, 19:53
Вице-президент, ответственный за развитие «Ростелекома», Александр Айвазов рассказал о двух способах биометрической идентификации голос и фотопрофиль человека. С июля 2018 года будет официально запущена для коммерческого использования Единая биометрическая система идентификации применением этих двух способов.

В банках России с июля появится идентификация по лицу и голосу

 

«Ростелекомом» представлена первая в России Единая биометрическая система идентификации личности, распознающая лицо и голос человека. При создании системы были использованы разработки разных производителей для увеличения производительности каждого отдельного параметра программы. При этом архитектура заявленной платформы имеет открытую форму, что позволяет быстро применять к ней новые разработки для улучшения элементов распознавания.

Как сообщил Александр Айвазов, который является действующим вице-президентом «Ростелекома», ответственным за развитие, уже в июле 2018 года система с идентификации будет применена в коммерческой эксплуатации банками России.
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