В банках России с июля появится идентификация по лицу и голосу

«Ростелекомом» представлена первая в России Единая биометрическая система идентификации личности, распознающая лицо и голос человека. При создании системы были использованы разработки разных производителей для увеличения производительности каждого отдельного параметра программы. При этом архитектура заявленной платформы имеет открытую форму, что позволяет быстро применять к ней новые разработки для улучшения элементов распознавания.
Как сообщил Александр Айвазов, который является действующим вице-президентом «Ростелекома», ответственным за развитие, уже в июле 2018 года система с идентификации будет применена в коммерческой эксплуатации банками России.