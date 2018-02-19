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| | Запредельная стоимость новых Samsung Galaxy подтвердилась

Запредельная стоимость новых Samsung Galaxy подтвердилась

Вчера, 19:30
Роланд Куандт, являющийся известным инсайдером, в Twitter опубликовал подтверждение тому, что смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ от Samsung будут стоить дорого в РФ. Известно, что их цена может превысить 70 000 руб.

Запредельная стоимость новых Samsung Galaxy подтвердилась

 

Инсайдерский источник Роланд Куандт, в своем профиле в Twitter подтвердили слухи о том, что новые гаджеты от компании-производителя Samsung могут стать наиболее дорогими за всю историю компании. Сейчас в качестве ориентировочной цены на гаджет сообщается сумма более 70 000 руб.

Как сообщали СМИ ранее, цены на продукцию Samsung в Европе более высокие, если сравнивать с ценами за этот же товар в США. К примеру, в Норвегии цены выросли на 16%.

Официальная презентация новинок в России состоится 25 февраля. На сегодня известно, что у Galaxy S9+ будет присутствовать двойная камера, в функционале которой есть возможность размытия заднего фона при портретной съемке. Кроме того, благодаря особенности камеры, новые модели смартфонов смогут делать детализированные фото даже в условиях недостаточного освещения.
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