Компания Ravean создала перчатки с подогревом

Компания Ravean на презентации новых своих изделий представила всем зимние перчатки с функцией подогрева. Это бюджетный вариант, который будет по своей цене доступный многим покупателям.





Отметим, так как утепляющих перчаток было уже выпущено другими брендами много, то руководство фирмы Ravean, чтобы сделать свой товар конкурентоспособным, установило на них низкую цену.

Пелагея Лебединская

Сотрудники Ravean изготовили ново-технологические зимние перчатки. Их технология сможет обеспечить тепло рукам в течение 6,5 часов без зарядки. Также в этих перчатках установлен трехмерный режим работы, который регулируется кнопкой на запястье. На пальцах установлены наконечники, благодаря которым можно будет пользоваться сенсором, не снимая перчаток с рук. Внутри они сделаны из специального синтетического волокна, которое длительное время удерживает тепло, а снаружи из козьей кожи. Стоимость таких перчаток на мировом рынке составила 169 долларов.