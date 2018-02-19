Компания Ravean создала перчатки с подогревом

Сотрудники Ravean изготовили ново-технологические зимние перчатки. Их технология сможет обеспечить тепло рукам в течение 6,5 часов без зарядки. Также в этих перчатках установлен трехмерный режим работы, который регулируется кнопкой на запястье. На пальцах установлены наконечники, благодаря которым можно будет пользоваться сенсором, не снимая перчаток с рук. Внутри они сделаны из специального синтетического волокна, которое длительное время удерживает тепло, а снаружи из козьей кожи. Стоимость таких перчаток на мировом рынке составила 169 долларов.
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