В продажу официально поступил первый египетский смартфон SICO

Египетские разработчики 18 февраля официально проинформировали, что в продажу поступили их первые смартфоны SICO. Стоимость гаджета по Европе не должна превышать 112 долларов.

Светлана Славянская

Министр связи и информационных технологий Ясир эль-Кади, а также министр снабжения и внутренней торговли Али Мозели официально запустили в продажу первый в Египте смартфон SICO. Председатель египетской компании Silicon Industries Co. Мохамед Салем заявил, что мобильные телефоны SICO представляют собой первый местный бренд в отрасли. Сообщается, что смартфон будет произведен на заводе компании в New Assiut Park.Ожидается, что смартфон SICO стоит в среднем 112 долларов США. Известно, что большинство компонентов в устройстве предоставляются через партнерство с Китаем. Ри этом компания планирует приобрести 5 процентов доли рынка мобильных телефонов в Египте уже в первый год продаж смартфонов.