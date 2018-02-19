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| | Хирурги станут использовать Microsoft HoloLens при сложных операциях

Хирурги станут использовать Microsoft HoloLens при сложных операциях

Сегодня, 12:59
Технология Microsoft HoloLens, вполне вероятно, обретает своих почитателей не среди обычных пользователей, а в довольно нетрадиционной области хирургии. Буквально в прошлом году о том, что данным инструментом вооружились для сложных операций врачи из Мадридской клиники имени Грегорио Мараньона, сообщали практически все мировые СМИ. Теперь же подобный отчет предоставили также медики из Имперского колледжа Лондона.

Хирурги станут использовать Microsoft HoloLens при сложных операциях

 

HoloLens это очки, которые используют в основе своей концепции так называемые «голографические вычисления». Система позволяет видеть реальный мир, но уже с наложенным на него компьютерным изображением. Достичь этого можно с помощью пропускающих свет линз.

Специалисты из Имперского колледжа использовали HoloLens во время операции для просмотра 3D-снимков компьютерной томографии в виде голограммы. Соответствующая техника дает возможность установления точного местонахождения кровеносных сосудов, костей и мышц. Это значительно упрощает проведение операций при переломах, а также позволяет снизить потенциальный риск.

При проведении подобных вмешательств хирурги традиционно пользуются ручным ультразвуковым сканером, с помощью которого можно обнаруживать по движению кровотока расположение сосудов под кожей.

Наличие же перед глазами хирурга наглядной схемы по расположению костей, мышц и сосудов должен стать ключевым фактором для успеха операции после перелома.
Николай Офицеров
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