Хирурги станут использовать Microsoft HoloLens при сложных операциях

HoloLens это очки, которые используют в основе своей концепции так называемые «голографические вычисления». Система позволяет видеть реальный мир, но уже с наложенным на него компьютерным изображением. Достичь этого можно с помощью пропускающих свет линз.
Специалисты из Имперского колледжа использовали HoloLens во время операции для просмотра 3D-снимков компьютерной томографии в виде голограммы. Соответствующая техника дает возможность установления точного местонахождения кровеносных сосудов, костей и мышц. Это значительно упрощает проведение операций при переломах, а также позволяет снизить потенциальный риск.
Наличие же перед глазами хирурга наглядной схемы по расположению костей, мышц и сосудов должен стать ключевым фактором для успеха операции после перелома.