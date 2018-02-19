В продажу поступили бумажные самолеты, управляемые со смартфона

Независимая компания PowerUP начала продажу новых бумажных планеров, управляемых с телефона.

Разработчики PowerUP DART сообщают, что набор, включающий в себя модуль с пропеллером для планера и два бумажных шаблона можно приобрести уже сейчас всего за 29 долларов.Специалисты компании заявили, что самолетом PowerUP DART можно не просто управлять со смартфона, но он также способен выполнять сложные фигуры высшего пилотажа.Стоить отметить, что 29 долларов стоит только базовый набор. За 37 долларов можно заказать продвинутый набор, который содержит дополнительно шасси для беспилотника и пять шаблонов для создания планеров.Помимо этого, в наличии имеются и другие наборы. Представители компании сообщили, что отправка первых заказов начнется уже в этом месяце, но, к сожалению, некоторые комплекты придется ждать до мая.