Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | В продажу поступили бумажные самолеты, управляемые со смартфона

В продажу поступили бумажные самолеты, управляемые со смартфона

Сегодня, 12:49
Независимая компания PowerUP начала продажу новых бумажных планеров, управляемых с телефона.

В продажу поступили бумажные самолеты, управляемые со смартфона

 

Разработчики PowerUP DART сообщают, что набор, включающий в себя модуль с пропеллером для планера и два бумажных шаблона можно приобрести уже сейчас всего за 29 долларов.

Специалисты компании заявили, что самолетом PowerUP DART можно не просто управлять со смартфона, но он также способен выполнять сложные фигуры высшего пилотажа.

Стоить отметить, что 29 долларов стоит только базовый набор. За 37 долларов можно заказать продвинутый набор, который содержит дополнительно шасси для беспилотника и пять шаблонов для создания планеров.

Помимо этого, в наличии имеются и другие наборы. Представители компании сообщили, что отправка первых заказов начнется уже в этом месяце, но, к сожалению, некоторые комплекты придется ждать до мая.
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