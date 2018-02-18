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| | На экшк-камеру Xiaomi Mijia 4K Actoin существенно упала цена

На экшк-камеру Xiaomi Mijia 4K Actoin существенно упала цена

Вчера, 21:53
Фотоаппарат Mijia 4K Action Camera подешевела на рынке, теперь она стоит 96 долларов при старой цене в 130 «зеленых». Устройство создано инженерами компании Xiaomi.

На экшк-камеру Xiaomi Mijia 4K Actoin существенно упала цена

 

Экшн-камера Mijia 4K Action при попадании в продажу быстро раскупалась, потому как на нее нет аналогов. Первоначально е реализовывал по цене в 130 долларов. Теперь данный фотоаппарат можно приобрести намного дешевле, так как он сильно упал в стоимости.

В настоящее время Mijia 4K Action реализуется за 96 долларов. За такую денежную сумму пользователь получит гаджет, способный осуществлять запись роликов с частотой 30 кадров в секунду или с Full HD с частотой 100 кадров в секунду. Объем автономной работы устройства составляет два часа, если снимать в Full HD то на 3 часа. Гаджет пишет стереозвук при помощи микрофонов на корпусе. Для фотоаппарата предусмотрено много разных аксессуаров, включая моноподы и кейс для записи под водой.
Никита Готский
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