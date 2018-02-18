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| | Смартфон Moto G6 выйдет со сканером отпечатка пальца и уникальным дизайном камеры

Смартфон Moto G6 выйдет со сканером отпечатка пальца и уникальным дизайном камеры

Вчера, 20:26
В скором времени выйдет новинка от компании Moto под название G6. В новинку встроят датчик для отпечатков пальцев с задней стороны панели. Модель будет иметь соотношение сторон 2 к 1. А это значит, что дисплей смартфона можно использовать даже во время просмотра видеоролика, выводя при этом на боковые стороны меню определённого плеера.

Смартфон Moto G6 выйдет со сканером отпечатка пальца и уникальным дизайном камеры

 

Также экспертам удалось разузнать и о другой модели Moto – Z3 Play. Гаджет выйдет в этом году. Новинки сможет порадовать тем, что сенсор отпечатков пальцев будет располагаться сбоку панели. Смартфон будет иметь вместо системы Face ID новую программу, которая будет называться - 3D Front Facing Camera. Более подробной информации, к сожалению, нет.

Все новинки от компании Moto можно будет впервые увидеть на выставке Mobile World Congress 2018. 28 февраля состоится данное мероприятие. Цена на G6 не должна превысить 400 долларов, а это означает, что гаджет займет место в средней ценовой категории.

Помимо G6 выйдут дополнительные версии аппарата: G6 Plus и G6 Play. Отличие их в том, что сканер для отпечатков будет расположен на передней часть панели
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