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| | Intel улучшил быстроту персональных компьютеров

Intel улучшил быстроту персональных компьютеров

Вчера, 20:11
Компьютеры, действующие на платформе OC Windows 10, станут работать еще быстрее благодаря драйверам 15.65. Разработкой занимались в компании Intel.

Intel улучшил быстроту персональных компьютеров

 

Теперь в планах Intel расширить численность графических драйверов, положительно влияющих на оперативную работу компьютеров. Увеличить число устройств инженеры компании хотят, дабы клиенты могли опробовать прирост в производительности ПК при прохождении игр. На данное время эта опция является совместимо только с видеокартами, в которые внедрены процессоры Intel Core нескольких поколений. Увеличение производительности PC составит 30%.

Нововведение порадует поклонников таких проектов, как World of Tanks, Battlefield, Call of Duty и других. Пользователям нужно обновить драйвера до последней версии, а после активировать управление графикой.
Никита Готский
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