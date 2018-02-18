Intel улучшил быстроту персональных компьютеров

Компьютеры, действующие на платформе OC Windows 10, станут работать еще быстрее благодаря драйверам 15.65. Разработкой занимались в компании Intel.

Никита Готский

Теперь в планах Intel расширить численность графических драйверов, положительно влияющих на оперативную работу компьютеров. Увеличить число устройств инженеры компании хотят, дабы клиенты могли опробовать прирост в производительности ПК при прохождении игр. На данное время эта опция является совместимо только с видеокартами, в которые внедрены процессоры Intel Core нескольких поколений. Увеличение производительности PC составит 30%.Нововведение порадует поклонников таких проектов, как World of Tanks, Battlefield, Call of Duty и других. Пользователям нужно обновить драйвера до последней версии, а после активировать управление графикой.