Обнародованы характеристики смартфона BlackBerry

Согласно имеющейся информации, смартфон BlackBerry будет оснащен камерой с двойной вспышкой. На сдвигающемся клавиатурном блоке, в месте нахождения камеры, разработчики могут поместить новый оптический блок и глазки для вспышки. Иначе говоря, применять тыльную камеру можно в двух режимах. Выдвинутая клавиатура свидетельствует о базовой функциональности, а в закрытом положении на панели с клавишами линзы обеспечат зуммирование и другие эффекты. Сам смартфон выйдет на мобильный рынок в форме слайдера, производитель TCL уже получил патент на его производство, не исключается, что новинка компании может также выпускаться под наименованием UNI.
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