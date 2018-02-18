Обнародованы характеристики смартфона BlackBerry

Стали известны некоторые характеристики смартфонов BlackBerry. Гаджет получит тыльную камеру и ряд впечатляющих деталей.

Никита Готский

Согласно имеющейся информации, смартфон BlackBerry будет оснащен камерой с двойной вспышкой. На сдвигающемся клавиатурном блоке, в месте нахождения камеры, разработчики могут поместить новый оптический блок и глазки для вспышки. Иначе говоря, применять тыльную камеру можно в двух режимах. Выдвинутая клавиатура свидетельствует о базовой функциональности, а в закрытом положении на панели с клавишами линзы обеспечат зуммирование и другие эффекты. Сам смартфон выйдет на мобильный рынок в форме слайдера, производитель TCL уже получил патент на его производство, не исключается, что новинка компании может также выпускаться под наименованием UNI.