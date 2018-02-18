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| | Samsung Galaxy Note 8 подешевел в России на 25 тысяч рублей

Samsung Galaxy Note 8 подешевел в России на 25 тысяч рублей

Вчера, 18:35
Уже давно вышедший в продажу телефон Samsung Galaxy Note 8 невероятно подешевел в РФ на сегодняшний день – от изначальной цены в 70 000 рублей отнялось 25 тысяч рублей.

Samsung Galaxy Note 8 подешевел в России на 25 тысяч рублей

 

Такое резкое уменьшение цены на телефон связано со скорым выходом новой модели смартфона этой же компании – Samsung Galaxy Note 9 и его улучшенной версии.

Старая модель (Samsung Galaxy Note 8) вышла в продажу осенью 2017 года, его изначальная стоимость составляла 69 900 тысяч рублей и не опускалась до теперешнего времени. Высокая стоимость очевидно резко сужала круг людей, которым был бы доступен данный гаджет, что, пожалуй, стало ещё одной причиной спада телефона в цене.

Теперь смартфон по новой скидке будет доступен только в тех магазинах, владельцы которых будут способны предоставлять на него гарантию.

Также следует знать, что ранее Samsung занял второе место в топе лучших смартфонов с операционной системой Android.
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