Google собирается расширить географию своих коммерческих услуг

Смартфоны серии Pixel и смарт-колонка Google Home подтвердили свою высокотехнологичность и доказали, что заслуживают персонального внимания. Не последнюю роль в этом сыграла репутация производителя. Об этом свидетельствуют данные последних финансовых отчетов. Однако объемы продаж гаджетов от Google сильно уступают поставкам аналогичных смартфонов от Apple и Samsung из-за отсутствия желания корпорации расширять географию коммерческих услуг.

Дарья Светозарова

Отмечается, что мощности и ресурсы компании позволяют увеличить территорию деятельности. Эксперты подчеркивают, что небольшой рынок сбыта может стать главным препятствием в дальнейшем развитии Google как IT-корпорации. Видимо, представители компании, наконец, вняли голосу разума, поскольку к концу текущего года фирма планирует поставлять свою продукцию в 52 страны. Также в Google намерены оказывать поддержку клиентам на 25 языках.Корпорация хочет зайти на российский, малазийский, голландский, бельгийский, польский, южноамериканский и другие рынки. На них Google и будет концентрировать свое внимание. Расширение будет достигаться путем увеличения сети филиалов.