Аналитики: Компания Xiaomi сэкономила на технологиях в Redmi Note 5

На презентации представители компании Xiaomi проинформировали, что смартфон Redmi Note 5 оснащён функцией быстрой зарядки, а также имеет техлоногию Qualcomm Quick Charge 3.0. Однако, при внимательно изучении оказалось, что разработчик предоставил недостоверную информацию.
Как оказалось, на смартфонах Redmi Note 5 решили сэкономить и оставить технологию Quick Charge 2.0., которая уже является устаревшей. Дело в том, что представители Xiaomi больше не хотят тратить средства на обновление новой лицензионной системы.