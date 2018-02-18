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| | Аналитики: Компания Xiaomi сэкономила на технологиях в Redmi Note 5

Аналитики: Компания Xiaomi сэкономила на технологиях в Redmi Note 5

Сегодня, 13:49
Опытные аналитики, изучив новые смартфоны Redmi Note 5, пришли к выводу, что китайской производитель Xiaomi решил значительно сэкономить на деталях и технологиях своего гаджета. В первую очередь это оказалось связанным с функцией быстрой зарядки.

Аналитики: Компания Xiaomi сэкономила на технологиях в Redmi Note 5

 

На презентации представители компании Xiaomi проинформировали, что смартфон Redmi Note 5 оснащён функцией быстрой зарядки, а также имеет техлоногию Qualcomm Quick Charge 3.0. Однако, при внимательно изучении оказалось, что разработчик предоставил недостоверную информацию.

Как оказалось, на смартфонах Redmi Note 5 решили сэкономить и оставить технологию Quick Charge 2.0., которая уже является устаревшей. Дело в том, что представители Xiaomi больше не хотят тратить средства на обновление новой лицензионной системы.
Светлана Славянская
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