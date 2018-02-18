Эксперты: Роботы не будут отнимать рабочие места у человека

Генеральный директор компании Jobcase Фред Гоффа рассказал, почему роботы с искусственным интеллектом увеличат количество рабочих мест на бирже, а не станут отнимать их у людей. Первые результаты можно будет ощутить уже в 2020 году.

Аналитик из Jobcase в 2015 году уже публиковал отчёт, что к настоящему времени роботы не будут занимать рабочие места. По его прогнозам, это произойдёт к 2025 году. Именно тогда порядка 3,5 млн роботов с искусственным интеллектом смогут работать вместо человека. Для руководства это будет менее затратным. Считается, что стоимость робота в ближайшие 10 лет снизится в 10-15 раз. Благодаря этому затраты на производство и эксплуатацию будут мизерными.

По оценкам экономистов, один робот всего за пару дней сможет окупить расходы на оплату труда человека. При этом, роботам не надо платить пособия, они не облагаются налогами (на данный момент) и при аварии на производстве достаточно просто купить нового робота, а не тратить деньги на лечение сотрудника. Казалось бы, что всё очень гладко для предпринимателей, но практически все разработчики ИИ твёрдо стоят на позиции, что роботы не должны отбирать рабочие места у человека. Напрямую это связано с тем, что ИИ должен искать пути решения безработицы, а не создавать её.

Вещий Олег

Его алгоритмы в первую очередь основаны на помощи, уточняет Фред Гоффа, гендиректор Jobcase. Он также отметил, что, по его прогнозам, количество рабочих мест благодаря роботам вырастет в 1,4-1,45 раза к 2030 году. Это с учётом численности населения в 9 млрд человек. Результаты исследования опубликованы в журнале The Next Web.