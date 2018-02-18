Mi Mix 2S возглавил список из трех самых ожидаемых гаджетов от Xiaomi

Эксперты составили список самых ожидаемых смартфонов китайской компании Xiaomi. На первом месте стоит еще даже не представленный в спецификации Mi Mix 2S.

Сергей Денисов

От инсайдеров известно, что эта модель снащена абсолютно безрамочным экраном, корпусом из металлокерамики, двухмодульной камерой, которая расположена в вертикали устройства. Большим плюсом станет батарея емкостью 3400 мАч. Известно кодовое имя устройства, с которым оно пойдет на рынок. Гаджет назовут Polaris. Смартфон будет оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845, который спокойно справится с любой поставленной задачей. Камера, построенная на базе японского сенсора, будет оснащена оптическим зумом, что выгодно отличит ее от конкурентных моделей. В устройство вмонтируют дактилоскопическую идентификацию и мощную оперативку.Инсайдеры не смогли достать информацию о разрешении экрана нового гаджета, тем не менее, новая модель китайской корпорации Mi Mix 2S твердо удерживает первую строчку потребительских ожиданий.