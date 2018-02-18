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| | Mi Mix 2S возглавил список из трех самых ожидаемых гаджетов от Xiaomi

Mi Mix 2S возглавил список из трех самых ожидаемых гаджетов от Xiaomi

Сегодня, 13:29
Эксперты составили список самых ожидаемых смартфонов китайской компании Xiaomi. На первом месте стоит еще даже не представленный в спецификации Mi Mix 2S.

Mi Mix 2S возглавил список из трех самых ожидаемых гаджетов от Xiaomi

 

От инсайдеров известно, что эта модель снащена абсолютно безрамочным экраном, корпусом из металлокерамики, двухмодульной камерой, которая расположена в вертикали устройства. Большим плюсом станет батарея емкостью 3400 мАч. Известно кодовое имя устройства, с которым оно пойдет на рынок. Гаджет назовут Polaris. Смартфон будет оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 845, который спокойно справится с любой поставленной задачей. Камера, построенная на базе японского сенсора, будет оснащена оптическим зумом, что выгодно отличит ее от конкурентных моделей. В устройство вмонтируют дактилоскопическую идентификацию и мощную оперативку.

Инсайдеры не смогли достать информацию о разрешении экрана нового гаджета, тем не менее, новая модель китайской корпорации Mi Mix 2S твердо удерживает первую строчку потребительских ожиданий.
Сергей Денисов
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