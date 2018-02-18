Первые фотографии смартфона Meizu 15 Plus уже слили в Сеть

В Сети появились первые фотографии новинки от китайской компании Meizu – смартфона Meizu 15 Plus.

Официально смартфон должны представить только в марте, но как он будет выглядеть можно увидеть уже сейчас, благодаря опубликованной в интернете 3-D модели. Новый смартфон будет обладать изогнутым экраном, который займет почти всю фронтальную поверхность. Сбоку расположен сканер отпечатков пальцев, что придает смартфону еще большее качество защиты.Техническую составляющую характеристик компания держит в строжайшем секрете, но некоторые предположения у пользователей есть. В частности, считают, что новинка будет оснащена процессором Exynos 9810, оперативной памятью в 6 гигабайт и работать на операционной системе Flyme 7.Все остальные характеристики нового смартфона от компании Meizu пользователи смогут узнать в марте, когда и пройдет презентация новинки.