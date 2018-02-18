Специалисты раскрыли причины невероятной популярности смартфонов Xiaomi

Эксперты назвали причины популярности смартфонов Xiaomi у пользователей. Китайская компания купила у нескольких телекомпаний топовое время и распространило эту информацию среди всех пользователей.

Сергей Денисов

В частности, специалисты видят рыночный успех новой линейки гаджетов в демократичной цене, надежности устройства и прочном корпусе, который не ломается даже тогда, когда смартфон падает с приличной высоты. К плюсам китайских моделей относят простую навигацию, отсутствие редко используемых функций, не уступающие южнокорейским и японским моделям процессоры, камеры и, самое главная, легкая адаптация к «прошивке» под любой национальный стандарт связи.Эксперты исследовали рыночную нишу смартфонов Xiaomi в самой широкой социологической репрезентации, опросив ококло десяти тысяч владельцев устройств. Их выводы подтверждают рост прибыли корпорации и недавнюю дополнительную эмиссию акций компании.