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| | В Санкт-Петербурге нашли способ укрепить космические шатлы

В Санкт-Петербурге нашли способ укрепить космические шатлы

Вчера, 22:40
Российские ученые нашли способ укрепить космические корабли. Химики из Санкт-Петербургского государственного университета успешно разработали уникальный материал – светящийся силикон.

В Санкт-Петербурге нашли способ укрепить космические шатлы


Как заверили специалисты СПГУ, данный материал может быть использован не только для укрепления космических кораблей, но и для работы в других отраслях. Доктор химических наук Регина Исламова заявила, что новая разработка может быть использована для защиты подводной части корабельных судов от воздействия различных микроорганизмов. Важный момент, который отметила ученая, состоит в том, что материал не токсичен, а значит не нанесет никакого вреда окружающей среде.

Во время исследований ученые использовали специальные катализаторы, при помощи которых повышали термоустойчивость ракет до 320 градусов по Цельсию. Такие средства помогаю приостановить процесс затвердения силикона, но никак не влияют на стойкость материала к повышению температур. Помимо прочности одной из особенностей новой разработки является то, что этот силикон светится в темноте.
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