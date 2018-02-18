Google: Работа со скриншотами на Android теперь облегчена

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Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.
От Редактора
Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?
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В сети появились слухи о том, что в ближайшее время обладатели Chrome OS смогут загружать Android приложения из Google Play Store. Об этом сообщает один из