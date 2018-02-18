Google: Работа со скриншотами на Android теперь облегчена

Разработчики приложения Google для Android сообщили о добавлении нового инструмента для работы со скриншотами. Теперь редактура и отправка снимков станет гораздо легче, как сообщает «Версия.Инфо».

Бета-версия приложения уже оснащена опцией для редактирования и обмена скриншотами. Когда пользователь включает приложение, то ему всё видно в предварительном просмотре. Чтобы редактировать изображение, а также передать его другим пользователям, нужно несколько «кликов». В режиме редактуры пользователю доступна обрезка скриншота, а также рисовка на нём чего-то. Для сохранения снимка есть значок внизу, а все они сохраняются в отдельной папке.

Такая опция будет в 7.21 Google для Android, став доступной в ближайшие дни. Если пользователю станет интересно раньше это испытать, то можно заняться установкой бета-версии, скачав её в Google Play.

Ирина Летинская