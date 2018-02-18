В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Мнения

В Турции нашли врата Ада: Тайна города Иераполь раскрыта

Тайны пещеры для жертвоприношений во дворе античного храма.

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

От Редактора

Апокалипсис по Хокингу: Как погибнет Земля?

Какие тайны известны учёному об Армагеддоне?

Сюжеты :

Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем В Москве анонимы от имени Павла Грудинина шантажируют ТЦ Илон Маск может обанкротиться, если выпустит новую Model 3 Ученые обнаружили у женщин ген измены «Бог вас простит»: Российские звёзды просят прощения у поклонников В Ростове загорелся очень редкий внедорожник, тушили 40 человек Эксперт: Соль опасна не только для давления Ученые: Бытовая химия опаснее сигарет Эвелина Блёданс рассказала, с кем хочет просыпаться утром Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце
| | Google: Работа со скриншотами на Android теперь облегчена

Google: Работа со скриншотами на Android теперь облегчена

Сегодня, 12:57
Разработчики приложения Google для Android сообщили о добавлении нового инструмента для работы со скриншотами. Теперь редактура и отправка снимков станет гораздо легче, как сообщает «Версия.Инфо».

Google: Работа со скриншотами на Android теперь облегчена

 

Бета-версия приложения уже оснащена опцией для редактирования и обмена скриншотами. Когда пользователь включает приложение, то ему всё видно в предварительном просмотре. Чтобы редактировать изображение, а также передать его другим пользователям, нужно несколько «кликов». В режиме редактуры пользователю доступна обрезка скриншота, а также рисовка на нём чего-то. Для сохранения снимка есть значок внизу, а все они сохраняются в отдельной папке.

Google: Работа со скриншотами на Android теперь облегчена

 

Такая опция будет в 7.21 Google для Android, став доступной в ближайшие дни. Если пользователю станет интересно раньше это испытать, то можно заняться установкой бета-версии, скачав её в Google Play.

Ирина Летинская
Новости по теме
Google открыла доступ к бета-версии YouTube Go для офлайн-просмотра‍
Google открыла доступ к бета-версии YouTube Go для офлайн-просмотра‍

Бета-версия приложения YouTube Go уже имеется в общем доступе. Любой желающий может скачать его в Google Play.

Бета-версия S Note появилась в Google Play
Бета-версия S Note появилась в Google Play

Приложение S Note от Samsung появилось в бета-режиме на Google Play. Сейчас компания ждет фидбэка от тестеров. 

На Chrome OS можно будет загрузить Android приложения из Google Play
На Chrome OS можно будет загрузить Android приложения из Google Play

В сети появились слухи о том, что в ближайшее время обладатели Chrome OS смогут загружать Android приложения из Google Play Store. Об этом сообщает один из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости