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| | ASUS представит ZenFone 5, скопированный с iPhone X

ASUS представит ZenFone 5, скопированный с iPhone X

Вчера, 22:37
Компания ASUS презентует новую модель ZenFone 5 на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Устройство внешне очень напоминает iPhone X корпорации Apple.

ASUS представит ZenFone 5, скопированный с iPhone X

 

Сотрудники всемирно известной компании ASUS, работая над новой моделью смартфона ZenFone 5, скопировали iPhone X, но только внешне. Так, смартфон имеет вырез-монобровь вверху экрана, характерный для модели iPhone X.

Технические характеристики новинки не особо впечатлят пользователей. Смартфон нового поколения будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 660 с 8 ядрами и тактовой частотой 2,0 ГГц. Оперативная память устройства составит 4 или 6 Гб, а ПЗУ - 64 Гб. За функционирование девайса будет отвечать операционная система Android 8.0 Oreo. Следует отметить, что фронтальная камера в флагманском смартфоне будет располагаться в верхней части дисплея, который имеет площадь в 5,5 дюймов и разрешение 2880x1440 пикселей.
Татьяна Преображенская
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