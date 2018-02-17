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| | Смартфон iPhone X подешевел в России на 20 тысяч рублей

Смартфон iPhone X подешевел в России на 20 тысяч рублей

Вчера, 22:15
Смартфон iPhone X стал дешевле в России на 20 000 рублей, ныне он стоит 70 тысяч рублей. При этом на все модели сберегается гарантия на один год.

Смартфон iPhone X подешевел в России на 20 тысяч рублей

 

Как только новый смартфон Apple iPhone X поступил в продажу на территории России, его реализовывали по цене в 92 000 рублей, это касалось устройства с 256 Гб памяти. Этот фактор заставлял многих людей отказаться от желания купить модель. Через несколько месяцев аппарат потерял в цене 20 000 рублей. Упала стоимость и на iPhone X с 64 Гб оперативной памяти, на старте его продавали за 80 тысяч рублей, но теперь устройство стоит 62 000 рублей.

Вышеупомянутая модель, созданная инженерами Apple, является не единственной, которая подешевела в РФ. Прежде в пределах государства iPhone 8 Plus сократился в стоимости на 15 000 рублей.
Никита Готский
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