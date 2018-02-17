Эксперты назвали пять главных ошибок Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 очень скоро будет представлена вниманию пользователей. Инновация мировой компании Samsung не удовлетворила экспертов IT-технологий: они утверждают, что новый смартфон имеет серьезные недостатки.

Татьяна Преображенская

Эксперты недовольны характеристиками новой модели бренда Samsung. Девайс имеет изогнутый дисплей, весьма неудобный в использовании. Для устройства характерно искажение цветовой гаммы, и неудобства при использовании гаджета в горизонтальном положении.Второй недостаток, по мнению экспертов – это низкая чувствительность дисплея. Специалисты отметили, что пользователям нужно будет привыкнуть к такому нечувствительному дисплею. Третья проблема новинки – неудобная блокировка смартфона. Юзеры должны будут прикладывать некоторые усилия для того, чтобы разблокировать гаджет в какой-нибудь неудобной ситуации.Кроме того, экспертам не пришелся по душе ассистент Bixby, сильно отличающийся от аналога Siri. Специалисты также назвали бесполезной функцию Samsung Galaxy S9, которая осуществляет полную прозрачность панели программ девайса и его кнопки.