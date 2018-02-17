LG представит смартфон с чипсетом Snapdragon 845 летом 2018 года

Южнокорейская компания LG выпустит новый смартфон с фирменным чипсетом Snapdragon 845 летом нынешнего года. По мнению специалистов, устройство получит название LG V30.

Никита Готский

Презентация смартфона состоится на форуме MWC-2018. Главной особенностью гаджета является дисплей MLCD на 6,1 дюймов. Опция RGNW обеспечивает передачу цветовой гаммы, которая действует вместе с камерами на обеих панели. Смартфон обладает чипом Snapdragon 845 с 4 Гб оперативной памяти и ускорителем Adreno 630.Модель LG V30 также получит заднюю камеру на 13 Мп с двойным объективом. По данным авторов проекта, в нынешнем году все устройства выйдут на рынок со звуковым интерфейсом MIL-STD-810G, функционирующим с двумя разными динамиками.Необходимо отметить, что V30 представят вместе с цифровым помощником, умеющим распознавать голом и информацию с камеры. О цене модели в данное время ничего неизвестно.