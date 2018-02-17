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| | Восстание или гибель: Эксперты рассказали, чем может обернуться очеловечивание роботов

Восстание или гибель: Эксперты рассказали, чем может обернуться очеловечивание роботов

Вчера, 18:05
В ХХI веке роботехника шагнула далеко вперед. В настоящее время конструкторы роботов стараются их сделать максимально похожими на людей не только внешне, но и внутренне. Их программы копируют поведенческие характеристики человека, и даже превосходят своих создателей, если требуется решить сверхсложную задачу.

Восстание или гибель: Эксперты рассказали, чем может обернуться очеловечивание роботов

 

Однако эксперты предупреждают: совладать с искусственным разумом не так-то легко. Пока понятие «сверхсложные задачи» сводятся для андроидов к открытию двери общими усилиями еще с одним механизмом или что-то похожее. Однако такие задания уже соответствуют интеллекту кошки и собаки – животных, которые в интеллектуальной иерархии занимают далеко не последнее место. Да и работа над ИИ продолжается, прогрессирует. Очень скоро машины начнут выполнять такие операции, которые человек сочтет для себя непосильными. Перспектива впасть в полную зависимость от виртуального кинетического интерактивного интеллекта не так уж и фантастична.

Ученые из Научно исследовательского центра «Курчатовский институт» констатируют, что невозможно контролировать уже простую техническую систему из пяти триллионов компонентов. А ИИ – система более высокого и сложного порядка. Если она даст сбой, то сладу с ней уже не будет. В то же время ученые подчеркивают, что интеллект и разум – вещи родственные, но не тождественные. Компьютер интеллектуально более развит, чем биологический индивид.

Однако ученые из Белоруссии успокоили журналистов – роботы никогда не заменят людей. Люди существуют в реальном измерении, а роботы всего лишь их творение. Они орудие, которое помогает создавать мир, не являясь его частью. Робота можно выключить и забыть о нем на долгие годы, как о молотке в ящике.
Дарья Светозарова
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