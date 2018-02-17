В Израиле спроектировали защиту от системы распознавания лиц

Данная программа с алгоритмом была создана в рамках стартапа D-ID в Тель-Авиве и направлена на то, чтобы сделать распознавание лица пользователя невозможным. Новый алгоритмом нацелен на изменение характерных черт лица, предлагая взамен тысячи других снимков.

Пойда Анна

В рамках тестирования израильский алгоритм продемонстрировал прекрасные результаты, так как ему удалось успешно препятствовать попыткам программы распознать лицо пользователя. Успех данного изобретения кроется в его способности оперативно изменить фотографию перед публикацией на образец, обладающий сходством с миллионами снимков из различных соцсетей.Впервые эту идею выдвинули около 10 лет назад кадровые военнослужащие, которые выразили желание обнародовать фото с отдыха в Сети, но столкнулись с официальным запретом со стороны начальства. Но двое молодых людей проявили упорство в этой ситуации, в итоге найшли способ выкладывать фото, защитив свою личность, впоследствии основав свою компанию.