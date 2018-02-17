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| | В Японии создали вибратор для девушек с искусственным интеллектом

В Японии создали вибратор для девушек с искусственным интеллектом

Сегодня, 14:27
В Японии разработчики искусственного интеллекта взялись за секс-индустрию. Они создали «умный» дилдо, в котором режимы будут настраиваться от мыслей девушки. Стоимость устройства составляет 499 долларов.

В Японии создали вибратор для девушек с искусственным интеллектом

 

Создателями уникального устройства является компания «Progress Technology». Разработчики акцентировали внимание на том, что спрос на секс-игрушки во всём мире растёт с каждым днём. Кроме того, в Японии, Китае и США данная индустрия стала более развитой, чем в других странах. В основном дилдо с искусственным интеллектом будет поставляться именно в эти страны.

Стоит отметить, что разработчики создали также повязку с нейронными датчиками. Её можно надевать на весочную часть головы девушки во время мастурбации. Датчики фиксируют все эмоции девушки и передают на вибратор. В результате происходит смена режима у дилдо, чтобы сексуальные утехи девушки становились более насыщенными. Стоимость такого устройства составляет 499 долларов. Разработчики рассказали, что в будущем планируют сделать секс-робота в виде мужчины, который будет лучше человека доставлять удовольствие своему владельцу.
Вещий Олег
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