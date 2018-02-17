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| | AliExpress распродаёт в России по низким ценам смартфоны Apple, Xiaomi Samsung

AliExpress распродаёт в России по низким ценам смартфоны Apple, Xiaomi Samsung

Сегодня, 14:55
Популярная торговая площадка AliExpress предлагает россиянам аукцион невиданной щедрости, продавая смартфоны именитых брендов со скидками до 40 процентов. Действие распродажи началось с 17 февраля.

AliExpress распродаёт в России по низким ценам смартфоны Apple, Xiaomi Samsung

 

Уже сегодня многие россияне могут приобрести технику премиального класса, не переплачивая за налоговые пошлины и доставку. На AliExpress с 17 февраля стартовала масштабная распродажа смартфонов таких именитых брендов как: Samsung, Apple, Xiaomi и многих других. Данная акция продлится лишь до 23 февраля, а под снижение цен попали не только смартфоны, но и планшеты, компьютеры и многое другое. Официальные представители AliExpress заявили, что все покупатели смогут рассчитывать не только на довольно быструю доставку, так как товар «приедет» к заказчику в течение 3-5 дней, но и официальную гарантию от производителя.

Доставка любого товара не будет длиться больше недели из-за того, что все гаджеты и другие товары доставляются поставщиками со складов, расположенных в Санкт-Петербурге и Москве.
Александр Вест
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