Apple отказывается от 3D Touch в в iPhone

Американская компания Apple не станет внедрять 3D Touch в смартфоны iPhone. Причиной этому является непопулярность опции у клиентов.

Никита Готский

Apple отказывается от применения в будущих гаджетах 3D Touch по причине дороговизны и непопулярности данной функции. Информация о новой политике компании появились в китайских СМИ. По мнению экспертов, технология не оправдала надежд корпорации из США. Создатели устройств Android не считают опцию полезной, потому как на смартфонах с OC iOS нажатие используется очень ограниченно, а другие проектировщики и прежде игнорировали новый метод взаимодействия с мобильным устройством.Ранее сообщалось, что Apple выпустила на рынок возобновленные смарт-часы Watch Series. Устройство обладает 2-ядерным чипом, оперативной памятью в 8 Гб и мощным аккумулятором. Цена часов 310 долларов.