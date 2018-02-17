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| | Apple отказывается от 3D Touch в в iPhone

Apple отказывается от 3D Touch в в iPhone

Сегодня, 14:35
Американская компания Apple не станет внедрять 3D Touch в смартфоны iPhone. Причиной этому является непопулярность опции у клиентов.

Apple отказывается от 3D Touch в в iPhone

 

Apple отказывается от применения в будущих гаджетах 3D Touch по причине дороговизны и непопулярности данной функции. Информация о новой политике компании появились в китайских СМИ. По мнению экспертов, технология не оправдала надежд корпорации из США. Создатели устройств Android не считают опцию полезной, потому как на смартфонах с OC iOS нажатие используется очень ограниченно, а другие проектировщики и прежде игнорировали новый метод взаимодействия с мобильным устройством.

Ранее сообщалось, что Apple выпустила на рынок возобновленные смарт-часы Watch Series. Устройство обладает 2-ядерным чипом, оперативной памятью в 8 Гб и мощным аккумулятором. Цена часов 310 долларов.
Никита Готский
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