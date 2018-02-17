Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G

Об этом говорят на тематических форумах пользователи, которые и до этого с необычайной точностью «угадывали» нововведённые технологии различных флагманов Samsung. На мысль о таком нововведении их подтолкнуло заявление корейской компании и Qualcomm о начале «стратегического партнёрства», что заведомо подразумевает переход к 5G.
Также в S10 ожидают увидеть Infinity Display с 93% корпуса, покрываемого экраном (напомним, что у Galaxy S8, который стал «Продуктом года-2017», этот показатель 83,6%) и усовершенствованный сканер отпечатка под дисплеем. Аппарат должен работать на Snapdragon 855 или нейронном процессоре, как у Huawei Mate 10 Pro. Релиз уже ожидается в первой четверти 2019 года.