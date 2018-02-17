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| | Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G

Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G

Сегодня, 14:08
Несмотря на то, что неделя осталась до релиза долгожданного флагмана Galaxy S9, эксперты и просто поклонники бренда вовсю говорят о том, что гаджет из будущего - Galaxy S10 станет первым в истории с поддержкой 5G.

Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G

 

Об этом говорят на тематических форумах пользователи, которые и до этого с необычайной точностью «угадывали» нововведённые технологии различных флагманов Samsung. На мысль о таком нововведении их подтолкнуло заявление корейской компании и Qualcomm о начале «стратегического партнёрства», что заведомо подразумевает переход к 5G.

Также в S10 ожидают увидеть Infinity Display с 93% корпуса, покрываемого экраном (напомним, что у Galaxy S8, который стал «Продуктом года-2017», этот показатель 83,6%) и усовершенствованный сканер отпечатка под дисплеем. Аппарат должен работать на Snapdragon 855 или нейронном процессоре, как у Huawei Mate 10 Pro. Релиз уже ожидается в первой четверти 2019 года.
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